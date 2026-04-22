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André-Pierre Gignac va recevoir un hommage historique au Mexique

Par Dahbia Hattabi
1 min.
André-Pierre Gignac sous les couleurs des Tigres @Maxppp

A 40 ans, André-Pierre Gignac court toujours. Mais plus pour très longtemps puisqu’il vit la dernière saison de sa longue carrière. Cette saison, l’ancien joueur de l’OM a participé à 28 matches toutes compétitions confondues avec les Tigres (3 buts et 4 assists). Ce mercredi, Record MX indique que le Français pourrait jouer son dernier match de la saison régulière à domicile avec son club contre Mazatlán. Une rencontre qui aura lieu le 26 avril prochain.

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Pour célébrer leur buteur, les supporters comptent lui offrir un hommage digne de ce nom dans leur stade. Record MX précise notamment que «dans le cadre des célébrations, le lancement d’une figurine à tête branlante de l’attaquant, en édition limitée, été annoncé dans la Tigretienda.» Il s’agira d’un o«bjet de collection destiné aux supporters du club» qui vont lui rendre un «hommage historique» selon le média méxicain.

Pub. le - MAJ le
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