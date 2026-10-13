L’Olympiacos enrage après l’interdiction de ses supporters à Marseille

L’Olympiakos a vivement réagi à l’interdiction de déplacement de ses supporters pour la rencontre face à l’Olympique de Marseille, prévue ce jeudi en Ligue Europa. Dans un communiqué, le club grec a, en effet, dénoncé une décision tardive des autorités françaises, alors qu’environ 3 500 supporters étaient attendus au stade Vélodrome. «Il est inacceptable qu’une telle décision ait été prise à la dernière minute, alors que certains de nos supporters sont déjà en route pour Marseille ou ont déjà effectué le déplacement», précise notamment le club grec.

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Η επίσημη διοικητική απόφαση των Γαλλικών Αρχών για τον αγώνα Μαρσέιγ - Ολυμπιακός. https://t.co/aSKxxbWe2J — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 13, 2026

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Pour rappel, un arrêté préfectoral interdit leur présence à Marseille, en raison des risques de débordements liés à cette affiche classée à haut risque. Cette mesure prive ainsi les joueurs de l’Olympiacos du soutien de leurs fans pour ce rendez-vous européen. De leur côté, les autorités françaises ont préféré mettre en avant les impératifs de sécurité pour justifier cette interdiction, dans un contexte de vigilance accrue autour des rencontres entre supporters rivaux.