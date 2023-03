FA Cup : le Petit Poucet Grimsby élimine Southampton, Burnley se qualifie sur le fil face à Fleetwood

Les huitièmes de finale de la FA Cup se poursuivaient ce mercredi en Angleterre. Pour débuter la soirée, les confrontations entre Southampton et Grimsby (D4), puis Burnley (D2) et Fleetwood (D3) étaient au programme. Dans le premier duel, Sékou Mara pensait ouvrir le score pour les Saints, mais son but était annulé par la VAR (18e). C’est finalement les visiteurs qui frappaient les premiers sur un penalty de Gavan Holohan (0-1, 45e+1). Au retour des vestiaires, les Mariners doublaient la mise une nouvelle fois sur penalty et le sang-froid d’Holohan (0-2, 50e). Les hommes de Ruben Selles réduisaient le score grâce à l’ancien marseillais Duje Caleta-Car sur corner (1-2, 66e). Mais le club de League Two tenait le coup dans les dernières minutes et continue sa route en FA Cup en se qualifiant pour les quarts de finale.

Dans le second match, les Clarets ne trouvaient pas la solution en première mi-temps malgré une énorme domination (11 tirs à un). L’équipe de troisième division était réduite à dix juste avant la pause après l’expulsion de Cian Hayes (45e +1). Mais les coéquipiers de Charlie Taylor continuaient de buter face à la muraille des Trawlermen. La délivrance venait enfin dans le temps additionnel et un but de Connor Roberts (1-0, 90e). Un coup de poignard sur le gong qui permet à Burnley de poursuivre son aventure dans cette coupe d’Angleterre.

