Le Real Madrid ne compte pas en rester là après l’expulsion polémique de Jude Bellingham. Selon le quotidien espagnol AS, le club madrilène va déposer un recours officiel pour tenter de faire annuler le second carton jaune infligé au milieu anglais, à l’origine de son exclusion. Alors que l’arbitre Soto Grado avait initialement désigné le point de penalty, l’intervention de la VAR l’a poussé à se déjuger pour sanctionner une simulation, privant ainsi l’un des hommes forts de la Casa Blanca du déplacement avancé de mercredi face à la Real Sociedad. Pour appuyer sa démarche, la direction merengue entend produire des angles de caméra qui n’auraient pas été soumis à l’officiel en cabine et qui attesteraient de la réalité d’un contact.

La suite après cette publicité

Avant cette séquence décisive en fin de rencontre, Jude Bellingham avait déjà été averti une première fois à la 74e minute pour avoir, selon le rapport arbitral, désapprouvé une décision « par des paroles, des actes et des gestes ». Cette tension autour du corps arbitral a d’ailleurs marqué l’ensemble de la soirée madrilène, puisque les deux autres avertissements distribués au Real Madrid ont également sanctionné des écarts disciplinaires hors du jeu : Konaté a écopé de son quatrième carton jaune en Liga pour une altercation sans insultes ni menaces avec un adversaire, tandis que Bernardo Silva a été sanctionné pour contestation verbale. Malgré la contre-offensive juridique engagée par le club, l’international anglais (62 sélections) reste pour l’heure suspendu pour ce rendez-vous crucial de championnat.