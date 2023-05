FC Barcelone : le plan à 200 M€ pour boucler le retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Cette fois, le point de non-retour semble avoir été franchi. Déjà chahuté par les supporters du Paris Saint-Germain ces derniers mois, Lionel Messi (35 ans) ne devrait plus porter les couleurs rouge et bleu. Libre de tout contrat à la fin de la saison, l’Argentin a été violemment insulté par les fans franciliens et suspendu pendant deux semaines par son club en raison d’un voyage polémique en Arabie Saoudite.

Et pour le clan Messi, il faut sauver la face. Sauf énorme surprise, le champion du monde 2022 et le club de la capitale se dirigent donc tranquillement vers un divorce. La Pulga a déjà trois offres sur la table : celle du FC Barcelone, une de l’Inter Miami et une autre en provenance d’Arabie Saoudite. Laquelle aura ses faveurs ? À Barcelone, on prie fort, malgré les exigences financières de LaLiga, pour que Messi accepte de revenir en Catalogne.

Plusieurs secteurs du club au régime sec pour Messi

Nous vous révélions d’ailleurs récemment que les Blaugranas se montraient de plus en plus confiants dans cette affaire, même s’ils devront réaliser d’importantes rentrées d’argent pour arriver à leurs fins. D’importantes rentrées de cash, mais aussi de grosses économies ! Sport dévoile que les Culers ont un plan à 200 M€ pour boucler le retour de l’enfant chéri du club. Et plusieurs secteurs vont être impactés.

Ainsi, les Blaugranas veulent économiser 60 M€ de salaires au sein de l’équipe première, imposer une baisse de 30 M€ dans le budget d’autres sections professionnelles et dans la formation, économiser 30 M€ dans le budget opérationnel quotidien (fermeture prochaine de Barça TV par exemple). Enfin, une baisse de 10 M€ dans les salaires dans les secteurs non sportifs du club (administratifs, etc…) est également à prévoir et le plus gros reste la volonté de vendre pour 70 M€ cet été.