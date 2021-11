La Premier League confirme le départ de son président

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : la Premier League vient d'annoncer le départ de son actuel président Gary Hoffman. Ce dernier quittera ses fonctions officiellement à la fin du mois de janvier 2022.

La suite après cette publicité

Selon les échos de la presse anglaise, le dirigeant paye là la gestion du rachat de Newcastle par le Fonds Public d'Investissement de l'Arabie Saoudite, qui passe très mal auprès des autres écuries de l'élite locale.

Gary Hoffman will step down as Chair of the Premier League at the end of January 2022



The #PL is grateful to Gary for his committed service during the most challenging period in the League's history



Full statement: https://t.co/eIRi0NEXOy pic.twitter.com/0BohK0ZXEv