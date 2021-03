Liga : l'Atlético assure contre Alavés

Sur une série plutôt négative en ce moment, l'Atlético avait un match essentiel ce soir. Après la victoire du Real Madrid face au Celta hier, les Merengues étaient revenus à trois points. Derrière, le Barça revient très fort aussi. Contre Alavés, il fallait donc gagner. Et les troupes de Diego Simeone ont fait le boulot au Wanda Metropolitano en s'imposant 1-0.

Il a fallu attendre la deuxième période pour que Luis Suarez, dans le dur dernièrement, fasse trembler les filets. L'Uruguayen a expédié un bon centre de Trippier au fond des filets, d'une tête parfaite (1-0, 54e). De quoi mettre son équipe dans le bon rythme, et derrière, le score aurait pu être bien plus large. Même si, il y a eu un penalty sauvé par Oblak à la 86e. Mais Simeone se contentera de ce court avantage, qui permet à ses hommes de reprendre six points sur le Real Madrid, et sept points sur le Barça dans l'attente du match des Barcelonais contre la Real Sociedad.

