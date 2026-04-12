Nice : Dante devrait bien faire son retour au Bayern Munich

À l’approche de la fin de sa carrière, Dante s’apprête à tourner une page importante… pour mieux en ouvrir une nouvelle. Le défenseur de l’OGC Nice, qui mettra un terme à son parcours professionnel à l’issue de la saison après 10 années passées sur la Côte d’Azur, est attendu du côté du Bayern Munich. Un retour chargé de symboles pour l’ancien international brésilien, qui avait marqué son passage en Bavière entre 2012 et 2015, notamment lors du quintuplé historique remporté en 2013.

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Mais cette fois, Dante ne reviendrait pas en tant que joueur. Fraîchement diplômé de la licence UEFA Pro, le Brésilien de 42 ans est pressenti pour prendre les commandes de l’équipe réserve du Bayern d’après L’Équipe, évoluant en Regionalliga. Une reconversion logique pour un joueur qui n’a jamais caché son envie de se lancer dans une carrière d’entraîneur, tout en conservant des liens étroits avec le club allemand ces dernières années.