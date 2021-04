LdC, PSG : Kylian Mbappé lance le match face au Bayern

La trêve internationale est désormais terminée pour la France et les autres nations. Pour Kylian Mbappé et ses partenaires du Paris Saint-Germain, il est donc temps de se préparer pour une semaine décisive qui arrive. En effet, les joueurs du PSG affrontent ce samedi leur dauphin en Ligue 1, le LOSC, avant de se déplacer à Munich pour jouer face au Bayern en Ligue des Champions mercredi prochain. À quelques jours du coup d’envoi de cette rencontre qui s’annonce déjà bouillante, l'attaquant français de 22 ans a donné son avis sur cette double confrontation qui a des airs de revanche.

«Cette finale perdue ? C’est une blessure. Maintenant on rejoue contre eux mais c’est un contexte différent, c’est sur deux matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C’est une grande équipe. On joue le premier match là-bas mais on va donner le meilleur de nous même pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions», a-t-il expliqué au micro de RTL après la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine hier soir. Le match est lancé.