Le Real Madrid annonce une mauvaise nouvelle à Xabi Alonso

La version Real Madrid de Xabi Alonso est encore loin de donner satisfaction. La première partie de la saison a été particulièrement laborieuse. Malgré un succès durant le Clasico en octobre (2-1), la Casa Blanca a déçu dans le jeu, se remettant la plupart du temps à Kylian Mbappé, auteur de 29 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues. Elle a enchaîné quelques contre-performances aussi bien en Liga (4 matchs sans victoire entre novembre et décembre) qu’en Ligue des Champions (Liverpool, Manchester City), en plus d’avoir essuyé une polémique entre Xabi Alonso et Vinícius Júnior.

La suite après cette publicité

Tout semble être rentré dans l’ordre entre les deux hommes, mais les problèmes tactiques du Real perdurent. Et le Brésilien ne fut pas le seul à être en colère au sein du vestiaire. Des éléments comme Dani Ceballos, Rodrygo, Brahim Díaz ou encore, et plus problématique, Jude Bellingham et Federico Valverde n’apprécient pas le sort qui leur est réservé. Pour le jeune Endrick, mécontent de son temps de jeu, une solution a été trouvée en l’envoyant s’aguerrir en prêt du côté de l’OL. Il a par ailleurs promis de revenir plus fort, lui dont la place de numéro 9 est réservée entre Rhône et Saône.

La suite après cette publicité

Pas de recrue en janvier

Il sera le seul départ a priori. Le club espagnol a choisi la stabilité pour ce mercato hivernal. Comme révélé par la Cadena Cope, le prêt du jeune Brésilien (19 ans) chez les Gones restera comme l’unique mouvement du club en janvier, à moins d’une importante blessure évidemment ou d’un événement inattendu. La direction merengue a, en effet, décidé de ne pas retoucher l’effectif et de poursuivre la saison avec le groupe actuellement en place. Au grand dam de Xabi Alonso, lequel aurait bien aimé au moins un mouvement inverse en accueillant un renfort.

L’été dernier, il avait notamment formulé une demande pour le recrutement d’un milieu de terrain défensif. Comme il y a six mois, les dirigeants estiment disposer de ressources suffisantes en interne pour construire un entrejeu compétitif et ont donc refusé cette demande. Aucune dépense ne sera engagée avant le prochain mercato estival, qui devrait être bien plus actif, le club préférant faire confiance aux solutions déjà présentes, surtout les jeunes comme Thiago Pitarch et Cestero, appelés à saisir leur chance dans les mois à venir. Ce sera l’occasion de mener l’offensive sur Vitinha notamment.