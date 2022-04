Mondial 2022 : le démenti de la FIFA

Ce mercredi, plusieurs médias ont relayé une rumeur, provenant soi-disant du Corriere dello Sport, selon laquelle Gianni Infantino envisagerait de rallonger la durée des matches (de 90 à 100 minutes) lors de la prochaine Coupe du monde.

La suite après cette publicité

Une information que l’instance dirigeante du football a fermement démentie ce soir. «Déclaration de la FIFA : suite à certains articles et rumeurs diffusés aujourd'hui, la FIFA souhaite clarifier qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™️ ou toute autre compétition», indique le communiqué.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes

to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️or any other

competition.