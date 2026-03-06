L’AS Monaco de Sébastien Pocognoli est en train de secouer la Ligue 1

Il avait été critiqué dès ses débuts mais il fait désormais l’unanimité. Arrivé sur le banc de l’AS Monaco en octobre dernier, Sébastien Pocognoli a su trouver les mots et panser les plaies pour relancer un navire monégasque qui semblait à la dérive. Ce vendredi soir, le technicien belge ne s’est d’ailleurs, une nouvelle fois, pas trompé. En alignant la même équipe qu’il y a dix jours en Ligue des Champions, avec cinq défenseurs et un milieu en losange, avec Bamba pointe basse et Coulibaly pointe haute, l’homme de 38 ans a finalement terrassé les ouailles de Luis Enrique. Alors oui, il n’est évidemment pas le seul responsable de cette victoire de prestige.

La suite après cette publicité

De Maghnes Akliouche, buteur et encore resplendissant dans le secteur offensif, à la défense asémiste rigoureuse en passant par le trio dominant Camara-Bamba-Coulibaly dans l’entrejeu, les Monégasques ont livré une partie pleine, leur permettant de remonter à la 5e place de L1, à cinq petits points seulement du podium. Architecte de ce succès - le 4e consécutif en championnat - Pocognoli est toutefois à mettre en valeur. Lucide dans sa lecture du match, serein au moment de gérer les blessures de ses latéraux et audacieux au moment de lancer Golovin, deuxième buteur de l’ASM quelques secondes après son entrée en jeu, l’ex-coach de l’Union Saint-Gilloise a tout bien fait.

Monaco emporte tout sur son passage

«Cela demande beaucoup d’énergie et d’intensité, on est très contents d’avoir gagné ce soir, on sait comment c’est difficile de le faire ici. J’ai des beaux moments ici, je suis très reconnaissant, mais j’essaie de tout donner pour Monaco. Je suis content», se réjouissait Thilo Kherer au micro de L1+. Une joie partagée par Denis Zakaria, de passage en zone mixte et lui aussi comblé par cette victoire de prestige. Soutenu par son vestiaire et loué par les différents observateurs, Pocognoli préférait lui féliciter ses hommes et se projeter vers une fin de saison qui s’annonce désormais plus qu’indécise.

La suite après cette publicité

«Ils ont fait une prestation fantastique collectivement, avec une grosse débauche d’efforts, on était au maximum de nos ressources, ils ont joué avec une belle attitude, cette prestation ici au Parc des Princes, c’est remarquable. On revient à trois points (pour la Ligue des Champions, ndlr), faut faire une grosse série, on a fait une série négative en décembre, il faut rattraper, si on fait une bonne série on peut espérer beaucoup de belles choses. Le groupe vit bien, on a les pieds sur Terre, on a mangé notre pain noir mais les joueurs restaient calmes. Le mérite c’est les joueurs, c’est celui du staff de leur faire croire que c’est possible, de leur mettre dans la tête». Le mérite, c’est aussi Sébastien Pocognoli, qui a su embarquer tout le monde avec lui. Brest, l’OL et l’OM - les trois futurs adversaires de l’ASM - sont d’ores et déjà prévenus.