Atlético de Madrid : l'arrivée de Carlos Soler conditionnée par des départs

L'Atlético de Madrid a déjà enregistré l'arrivée d'Axel Witsel au milieu de terrain mais les Colchoneros souhaiterait ajouter un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. Le favori est pour le moment le valencian Carlos Soler, cependant les finances des Colchoneros ne permettent pas au club de le recruter pour le moment.

Selon AS, l'arrivée de l'espagnole dans la capitale n'est possible qu'en cas de départ cet été d'un des milieux rojiblancos. Le favori au départ se nomme Thomas Lemar car le Français n'a toujours pas prolongé alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Ensuite, Saul, de retour de son prêt à Chelsea pourrait à nouveau quitter l'Atlético, tandis qu'il est peu probable de voir Kondogbia ou De Paul lâcher Diego Simeone cet été.