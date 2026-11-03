Villarreal - PSG : les compositions officielles

Le PSG va-t-il continuer son perfect ? Ce mardi soir, pour le compte de la 4ème journée de Ligue des Champions, les Parisiens, victorieux lors de ses trois premiers matches (contre Bratislava, Manchester City et le FC Barcelone, se déplacent sur la pelouse de Villarreal, vainqueur contre le Napoli mais défait face à Dortmund et Liverpool, et espèrent valider un quatrième succès de rang. Leader de Ligue 1, le PSG affronte un sous-marin jaune qui peine à sortir la tête de l’eau cette saison puisqu’il, en plus de résultats compliqués en compétition européenne, est en difficulté en championnat avec seulement 3 victoires en 11 journées (3 nuls, 5 défaites) et une décevante 9ème place au classement. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Pour ce match, Luis Enrique est privé de ses cadors Mendes, Marquinhos, Dembélé et Kvaratshelia, tous blessés, et aligne un 4-3-3 avec Safonov dans les buts et une défense Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Lucas Hernandez, préféré à Digne et Zaïre-Emery. Au milieu, pas de surprise, le trio Neves-Vitinha-Ruiz est aligné tandis que Doué et Akliouche sont titularisés aux côtés de Mayulu, seul en pointe et préféré à Ferran Torres. En face, Iñigo Pérez ne peut compter sur Akhomach, Foyth et Moreno, tous à l’infirmerie, et décide de densifier son milieu avec un 4-3-3 plutôt que son 4-4-2 ou 4-2-3-1 habituel. Gulacsi démarre dans les cages derrière Freeman, Mourino, Veiga et Romero. Pape Gueye et Comesaña sont accompagnés de Carlos Macia dans l’entre-jeu. Enfin, Pépé et Buchanan tenteront d’alimenter Ayoze Pérez en pointe. Mikautadze débute donc sur le banc.

Les compositions officielles :

Villarreal : Gulacsi - Freeman, Mourino, Veiga, Romero - Comesana, Gueye, Macia - Pépé, Ayoze, Buchanan

PSG : Safonov - Hakimi, Zabarniy, Pacho, Hernandez - Neves, Vitinha, Ruiz - Akliouche, Mayulu, Doué