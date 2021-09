Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Manchester City

Défaits en ½ finale de la Ligue des Champions l’an passé par Manchester City, les Parisiens retrouvent leur bourreau en phase de poules de la Ligue des Champions. Et c’est un adversaire redoutable qui s’apprête à défier Paris au Parc des Princes. Le dernier finaliste de la C1 et sa constellation de stars débarquent Porte de Saint-Cloud pour un affrontement entre deux des plus grands clubs d'Europe. Cela promet forcément du grand spectacle et ce choc XXL n'est à rater sous aucun prétexte, et ce, pour plusieurs raisons.

4 raisons de ne pas rater PSG-Manchester City

La première et non des moindres, c’est la présence quasi acquise du trio MNM (Messi, Neymar, Mbappé) pour la première fois au Parc des Princes en Ligue des Champions. Si les trois hommes n’ont pas encore trouvé tous leurs automatismes, leur entente sera de nouveau scrutée et la fameuse musique de la plus emblématique compétition de clubs pourrait amener ce trio de feu (188 buts à eux trois en C1) à régaler le public du Parc. Par ailleurs, les hommes de Mauricio Pochettino sont également attendus au tournant. Intraitables en Ligue 1 (8 victoires en 8 matches), Paris n’a pourtant pas vraiment convaincu et reste sur un triste nul à Bruges (1-1) lors de l’ouverture de la Ligue des Champions.

Du côté du club anglais, on est serein et presque favori de la rencontre. Outre la nette domination de Pep Guardiola face à Mauricio Pochettino, (en 19 matches le technicien espagnol l’a emporté à 11 reprises contre 5 nuls et 3 défaites), City comptera forcément sur ses virtuoses pour briser Paris, à commencer à Kevin De Bruyne, mais aussi sur Riyad Mahrez, Bernardo Silva ou encore le roc défensif Ruben Dias. Enfin, Manchester City reste sur une belle série. Bien lancé dans cette C1 avec un large succès face au RB Leipzig (6-3), le club mancunien talonne Liverpool en Premier League et reste sur un succès plein de maîtrise (1-0) ce week-end face à Chelsea, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions.

Un PSG-Manchester City débridé et spectaculaire

Si vous hésitez encore, sachez que l’on devrait donc assister à un match débridé et spectaculaire entre deux formations à l'armada offensive impressionnante, qui tournent à plus de 2,5 buts par match, championnat et Ligue des Champions confondus (23 buts en 9 matches pour le PSG, 18 buts inscrits en 7 matches pour Man City), mais qui ne sont pas forcément programmées pour jouer la défensive et le résultat nul.

Les nouvelles retrouvailles en Pep Guardiola et Mauricio Pochettino, l’affrontement très attendu du trio Messi-Neymar-Mbappé face à la triplette De Bruyne-Mahrez-Grealish, l'opposition entre deux des meilleures attaques d'Europe, la victoire dans le premier gros choc européen de la saison, voici autant d’arguments qui font de ce PSG-Manchester City un match incontournable !

