PSG : Lionel Messi dévoile les raisons de son retour en forme

Où jouera Lionel Messi l’année prochaine ? Alors que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison, l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain n’a toujours pas annoncé s’il prolongeait avec le club de la capitale ou s’il s’envolait vers une autre destination. Mais pour l’instant, La Pulga se dit satisfaite de sa deuxième saison avec le PSG, après des premiers pas manquées pour sa première saison. Aujourd’hui de retour au premier plan, il espère frapper fort en remportant la Ligue des Champions, qu’il n’a plus soulevée depuis 2015.

«La première année, j’ai eu besoin de temps pour m’adapter à Paris. Mais cette saison, c’est différent. J’ai commencé avec beaucoup plus d’enthousiasme, d’envie, en étant plus à l’aise avec le Club, la ville et ce que signifie Paris. J’apprécie le déroulement de cette saison. Je suis arrivé dans un nouveau club avec l’objectif de gagner le titre avec Paris, d’atteindre les grands objectifs fixés (…) Maintenant, on va essayer de bien faire les choses pour retourner la situation contre le Bayern». Pour cela, le PSG devra s’imposer à l’Allianz Arena, mercredi soir (21 heures).

