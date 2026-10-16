Monaco : Dimitar Berbatov se confie sur son passage sur le Rocher

À l’occasion de la rencontre de Ligue Conférence entre le CSKA Sofia et l’AS Monaco, ce jeudi à 18h45, Dimitar Berbatov s’est replongé dans ses souvenirs monégasques. Formé au club bulgare et passé par la Principauté entre janvier 2014 et juin 2015, l’ancien attaquant de Manchester United conserve un excellent souvenir de son aventure sur le Rocher. « Honnêtement, du premier au dernier jour, j’ai passé un moment formidable », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Le Bulgare a notamment évoqué la génération de jeunes talents qu’il avait côtoyée, composée d’Anthony Martial, Yannick Carrasco, Bernardo Silva ou encore Geoffrey Kondogbia. « Ils étaient excellents et je me disais : "Berba, tu te fais vieux" », a-t-il plaisanté, avant de revenir sur sa relation avec Claudio Ranieri, qui avait progressivement appris à lui faire confiance.

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Parmi ses meilleurs souvenirs, Berbatov retient particulièrement la victoire de Monaco sur la pelouse d’Arsenal (3-1), le 25 février 2015, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. « Nous avons joué la Ligue des Champions, battu Arsenal à l’Emirates. Une soirée mémorable », s’est-il réjoui. Mais lorsqu’il doit choisir son plus beau but sous le maillot monégasque, l’ancien international bulgare n’hésite pas : « Ce serait celui contre Nice, où j’ai lobé le gardien. Un des plus beaux buts de ma carrière. » Un geste qui avait offert la victoire à Monaco lors du derby azuréen en avril 2014 (1-0). Aujourd’hui âgé de 45 ans, Berbatov partage son temps entre ses activités d’entrepreneur, sa fondation, son rôle d’ambassadeur de Manchester United et ses interventions à la télévision. Toujours attaché à Monaco, il garde notamment le contact avec Bernard Veronico, responsable de l’accompagnement des joueurs au sein du club.