CdM 2026 : pourquoi la majorité des matchs débutent en retard ?

Quatre jours après le lancement de la Coupe du Monde 2026, plusieurs observateurs ont remarqué un décalage récurrent entre l’horaire officiel et le coup d’envoi effectif des rencontres. Selon la BBC, les huit premiers matchs du tournoi ont débuté avec un retard moyen d’environ trois minutes. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0) détient le record avec six minutes de décalage, devant Qatar-Suisse (4 min 53), Brésil-Maroc (4 min 27) et Haïti-Écosse (2 min 42). Un phénomène qui surprend au regard de l’organisation généralement très rigoureuse d’une compétition mondiale.

La suite après cette publicité

Plusieurs facteurs expliquent ces retards. La BBC souligne notamment des sorties tardives des joueurs des vestiaires ainsi que l’allongement du protocole précédant les rencontres. Désormais, les équipes se regroupent au centre du terrain lors des hymnes nationaux, une séquence qui nécessite davantage de temps. À cela s’ajoutent les cérémonies organisées avant les matchs des pays hôtes — les États-Unis, le Mexique et le Canada — qui rallongent encore les préparatifs. L’accumulation de ces petits décalages tout au long de l’avant-match finit ainsi par repousser de plusieurs minutes le coup de sifflet initial. Sans oublier la culture sportive américaine où la plupart des événements commencent en retard dans les quatre ligues majeures (NFL, MLB, NBA et NHL).