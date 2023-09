OM : Jérôme Rothen dézingue Basile Boli et Jean-Pierre Papin

Est-ce que la crise à l’OM a touché à sa fin ce vendredi avec l’annonce, faite par Pablo Longoria lui-même, de sa volonté de rester président du club phocéen ? Peut-être. En revanche, une chose est sûre, l’actualité agitée des Marseillais ces dernières heures a fait couler énormémement d’encre. Et comme souvent avec le club de la Canebière, les avis divergent.

Ce vendredi, sur les antennes de RMC et lors de son émission "Rothen s’enflamme", Jérôme Rothen a donné son avis, pour le moins tranchant, sur la situation à Marseille et s’en est pris à plusieurs légendes du club : «Où on est, dans quel monde on vit? Quand tu prends la décision de rentrer dans l’organigramme du club, peu importe le poste, il y a bien quelqu’un qui vous a mis là. Papin, tout le monde l’avait oublié à Marseille ces dernières années. Le seul qui a réussi à le faire revenir, c’est Pablo Longoria. Il est conseiller du président. Il n’assiste pas à la réunion lundi, prévue depuis de longues semaines. S’il y a bien quelqu’un qui peut faire le tampon entre les groupes de supporters et Longoria, c’est lui avec sa connaissance du club. Il arrive à l’aéroport mercredi avec sa valise tout sourire, on a l’impression qu’il est satisfait d’avoir pris du poids dans l’organigramme. Je ne comprends pas, il aurait dû être le premier à dégainer pour défendre Longoria. C’est plus qu’un rôle, il accepte la politique de l’Espagnol. Qu’est-ce qui l’empêche de prendre position? C’est un peureux et il n’a rien à faire à Marseille et dans un club professionnel. Eric Di Meco n’est pas dans l’organigramme et il prend position pour Longoria. Basile Boli, le rôle d’ambassadeur ça veut plus ou moins rien dire et on ne l’entend pas, il ne veut pas se mouiller et se mettre à dos les représentants des supporters. Ce club n’avancera jamais avec des anciens comme ça et pourtant je suis le premier à militer pour remettre des anciens compétents à certains postes. Ils représentent l’âme et le cœur du club, on attend quand même qu’ils prennent position.»