PSG : la rumeur Cherki fait hurler Daniel Riolo

L’information est tombée hier. Souvent annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Rayan Cherki (20 ans) a fait l’objet d’une offre de la part du club de la capitale. Paris a ainsi proposé 15 M€ (+ 3 M€ de bonus) à l’Olympique Lyonnais pour racheter la dernière année de contrat du Gone. Et voir le PSG s’intéresser à Cherki rend visiblement malade Daniel Riolo.

«Cherki au PSG, cela me sidère. C’est encore une affaire de catalogue. Le PSG, aujourd’hui, ils en sont donc à prendre un remplaçant de l’OL qui n’a jamais fait une bonne saison et qui, en gros, est un jeune que tu dois mettre dans les mains de Luis Enrique qui va le transformer en joueur de Ligue des Champions. Donc, le PSG ne peut jamais recruter hors catalogue et des vrais grands joueurs d’avenir en allant les chercher dans les clubs européens. Non, il faut que l’on prenne en Ligue 1 qui est aujourd’hui, on le voit avec l’histoire des droits TV, un championnat claqué. Si vraiment il y a un jeune qui m’intéresse et que j’ai envie de voir à Paris, c’est Akliouche, pour moi, il n’y a pas photo entre les deux. Mais tu vas chercher Rayan Cherki ! », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.