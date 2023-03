Séville FC : le message d’adieu de Jorge Sampaoli

Même pas six mois et puis s’en va. Rappelé au chevet du Séville FC en octobre dernier, Jorge Sampaoli a déjà été viré du club andalou. Un limogeage qui va quand même lui rapporter gros puisque le club de Nervion va payer plus de 10 M€. Déçu quand même de devoir rendre si rapidement son tablier, l’Argentin a quand même tenu à publier un message d’adieu aux supporters sévillans.

« C’est mon tour de dire au revoir à une ville et à quelques couleurs que je porte dans mon cœur. Quand ils m’ont rappelé pour revenir, j’ai pensé que c’était une bonne option pour clore une première étape qui, d’une certaine manière, était restée ouverte. Séville est la première équipe de ma carrière à tenter une deuxième chance. Et je peux certifier que même si les circonstances étaient différentes, mon amour pour ce blason ne se brise pas et reste énorme. Je pars la tête haute, parce que nous sommes en quart de finale de l’Europa League et parce que nous nous efforçons tellement de faire avancer cette histoire. Le football ne nous rend pas toujours avec joie l’insomnie que nous lui consacrons. Mais je ne doute pas que ça valait la peine d’offrir et de mettre le cœur sur ce blason. Je tiens à remercier les joueurs et tous les employés du club de nous avoir accompagnés. Je ne doute pas qu’ils atteindront leur objectif. Je veux que ma gratitude soit apportée aux supporters pour leur soutien au Sánchez-Pizjuán, où nous sommes devenus très forts cette année. C’est beau de jouer là-bas. Je souhaite toute la chance du monde à Séville et embrasse fort l’attachant sévillisme », a-t-il posté sur son compte Instagram.

