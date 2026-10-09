Ligue 1 : le RC Lens maîtrise l’OL et renoue enfin avec le succès

Après trois semaines de trêve internationale, la Ligue 1 faisait son grand retour ce vendredi. Au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens recevait l’Olympique Lyonnais pour un choc entre deux équipes ambitieuses aux dynamiques différentes. Alors que les Gones avaient réalisé un début de saison très pertinent et restaient invaincus jusqu’ici, les Sang et Or traversaient une période plus complexe, marquée par une quinzième place au classement, quatre défaites de rang en championnat et l’éviction de Dino Töppmoller pour Yannick Cahuzac. Dans ce contexte de victoire obligatoire, ce dernier a décidé d’aligner un 3-5-2 mené par une attaque Sotoca-Thauvin-Edouard. De l’autre côté, Paulo Fonseca a reconduit son 4-4-2 en losange avec un trio Openda-Sulc-Nuamah. D’entrée, Lensois et Lyonnais se sont rendus coup pour coup.

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Légèrement plus incisifs, les visiteurs ont pourtant concédé la première grosse occasion du match. Trouvé sur un centre d’Aguilar, Florian Sotoca a armé une reprise dangereuse qui a été repoussée miraculeusement par Dominik Greif (12e). Sous une pluie diluvienne, les Artésiens ont été poussés par Bollaert. Et après une longue séquence de domination, Lens a lancé le choc. Lancé dans la profondeur par une offrande sublime de Florian Thauvin, Florian Sotoca, très remuant depuis le début de rencontre, a trompé la vigilance de Greif avec un enchaînement contrôle-tir très rapide (1-0, 36e). Après une première période légèrement à leur avantage, les Sang et Or entraient aux vestiaires avec un avantage qui ne souffrait pas tant de contestation face à des Gones brouillons.

Openda blessé, défaite…la sale soirée de l’OL

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens revenaient avec de meilleures intentions. Plus accrocheurs dans les duels, les Lyonnais montraient une réelle intention d’égaliser. Pourtant, cette volonté était freinée par la sortie sur blessure de Loïs Openda. Pour son retour à Bollaert, l’attaquant belge a été victime d’un choc lourd avec Ismaëlo Ganiou qui l’a contraint à sortir. Fonseca a décidé de faire entrer Nakamura pour le remplacer et le Japonais a insufflé plus de qualité technique dans les derniers mètres avec quelques occasions dangereuses (62e, 68e). De l’autre côté, Lens s’est également procuré des occasions, notamment sur un sauvetage de Kluivert devant Cuisance (69e). Dans la foulée, Lens prenait une option sur la victoire.

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Sur un coup franc excentré côté droit aux 35 mètres, Thauvin a distribué une galette au second poteau. Udol a surgi et ne s’est pas fait prier pour ajuster Greif d’une belle tête (2-0, 72e). Loin d’être terminée en rebondissement, la rencontre a connu un coup de chaud sur la fin. Après un carton rouge donnée à Udol pour une semelle sur Merah, le jeune Lyonnais a réduit l’écart dans la foulée (2-1, 85e). Malgré un ultime baroud d’honneur, l’OL n’a pas été en mesure d’égaliser dans une fin de match suffocante. Avec cette première défaite de la saison, Lyon reste deuxième mais n’est plus invaincu. De son côté, Lens renoue avec le succès après quatre matches sans victoire en Ligue 1. Les Sang et Or grimpent à la 7e place.