Real Madrid - OM : les compositions officielles

C’est le choc de ce mardi soir. L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour débuter sa phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après une belle victoire contre Lorient en Ligue 1 (4-0), les hommes de De Zerbi voudront créer l’exploit au Santiago Bernabéu pour bien débuter leur campagne européenne et arriver revigorer pour le classique contre le PSG dimanche.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-4-1-1 avec Aubameyang en pointe et O’Riley en soutien. Les dernières recrues du mercato Pavard et Emerson sont titulaires en défense avec Balerdi et Medina. Du côté des Madrilènes, Franco Mastantuono accompagne Mbappé et Rodrygo en attaque tandis que Tchouaméni animera l’entrejeu avec Valverde et Güler. Camavinga, Vinicius et Bellingham sont sur le banc.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Güler - Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.

Marseille : Rulli - Weah, Medina, Pavard, Balerdi, Emerson - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, O’Riley - Aubameyang.

