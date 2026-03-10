Menu Rechercher
Super League

L’anniversaire historique de l’Olympiakos qui fête ses 101 ans

Le président de l'Olympiakos, Evángelos Marinákis Foot Mercato

L’Olympiacos célèbre aujourd’hui ses 101 ans d’existence, marquant une nouvelle étape dans l’histoire du club le plus titré du football grec. Fondé en 1925 au Pirée, l’Olympiakos s’est imposé comme une référence en Grèce, avec un palmarès national particulièrement riche. Sous la présidence d’Evangelos Marinakis, le club a renforcé sa domination sur le football grec en remportant 19 titres nationaux, faisant de lui le président le plus titré de l’histoire du pays.

Difficile de trouver le meilleur souvenir de sa présidence mais la saison 2023-2024 a marqué un tournant historique pour le club. L’Olympiakos a remporté son premier trophée européen en s’imposant en la Ligue Europa Conference, tandis que son équipe de jeunes a également triomphé en Youth League la même année. Il s’agit d’une première dans l’histoire du football européen, aucun club n’ayant jusque-là remporté deux compétitions européennes majeures, chez les professionnels et chez les jeunes, au cours de la même saison.

