Manchester City : Pep Guardiola avait une dent contre la presse madrilène...

La suite après cette publicité

Hier soir, la planète football a vécu une soirée d’anthologie. Opposés en demi-finale de Ligue des Champions, Manchester City et le Real Madrid ont signé un match aller de toute beauté. Entre un City dominateur mais pas très efficace et une Casa Blanca fortement chahutée mais jamais résignée, le spectacle proposé a été grandiose (4-3).

De quoi ravir même le perfectionniste Pep Guardiola. « On a fait un match fantastique contre une équipe incroyable. Je pense qu'on a été nerveux quand ils sont montés en puissance, alors que d'habitude on est assez calme. On a fait un match fantastique, il était fantastique pour tout le monde. Il faut maintenant se qualifier pour la finale. » Cependant, l’entraîneur des Citizens n’a pas été aussi enthousiaste au moment de s’adresser aux médias madrilènes détenteurs de droits.

Guardiola fâché

Des réponses très courtes, voire monosyllabiques. « Des fois on transforme les occasions, des fois non », « le plus important maintenant c’est le match contre Leeds », « Satisfait ? oui », « on essaiera de bien jouer le match retour ». Bref, un festival de poncifs comme l’a souligné Sport. Mais pourquoi Guardiola semblait avoir une dent contre les Madrilènes ? Rien à voir avec son passé de Blaugrana.

En réalité, Guardiola n’a pas du tout apprécié la polémique créée par les médias de la capitale espagnole après le quart de finale aller contre l’Atlético. Un match ennuyeux qui avait accouché de cette déclaration de la part de Guardiola. « Nous avions senti qu'ils allaient jouer en 5-3-2, puis ils se sont ajustés et ils sont passés en 5-5. Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans il est très difficile d'attaquer un 5-5, car il n'y a pas d'espaces. » Des propos jugés par la presse comme une attaque frontale au style Simeone. Cette fois, Pep Guardiola n’a donc pas voulu donner le moindre biscuit.