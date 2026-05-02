Habib Beye connaît quasiment les pires débuts pour un entraîneur de l’OM

L’OM s’est lourdement incliné à Nantes (3-0) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Alors que la Ligue des Champions était l’objectif d’avant match, cette défaite signe quasiment la fin des espoirs d’une qualification en fin de saison.

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Habib Beye ne trouve pas la solution en enregistrant une terrible statistique. En perdant 5 de ses 10 premiers matchs (4 victoires et 1 nul) sur le banc de l’OM, il connaît le 3e pire début pour un coach marseillais. Seuls Louis Maurer en 1958, Luis Miro en 1962 et Roland Gransart en 1984 ont connu un début d’aventure encore plus chaotique avec 6 défaites sur leurs 10 premiers matchs.