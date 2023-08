OM : on a retrouvé Pau Lopez

La suite après cette publicité

Quatre matches. Aucun clean-sheet. Voici le piètre bilan de la défense de l’Olympique de Marseille. Enfin, cela, c’était avant de recevoir Brest, à l’Orange Vélodrome, ce samedi en début de soirée. L’OM avait à craindre puisque les Brestois avaient plutôt impressionné en ce début de saison avec deux victoires en deux matches, dont une contre le Racing club de Lens.

Les autres raisons de s’inquiéter résidaient dans les faiblesses défensives. Chancel Mbemba avait du mal à retrouver son niveau du début de saison dernière quand Pau Lopez, lui, était de plus en plus inquiétant. Il n’avait été ni décisif ni chanceux, il faut l’admettre, sur les premières rencontres officielles de Marcelino sur le banc de l’écurie marseillaise.

À lire

OM : Marcelino donne des nouvelles d’Amine Harit

Il était pourtant reconduit, le coach lui avait renouvelé sa confiance, tout en expliquant qu’il fallait à ses ouailles d’être plus décisifs dans les deux surfaces de réparation. Le coach était d’ailleurs ravi : « oui, sans aucun doute. C’est impossible d’être toujours au top. Il y aura des moments moins bons pour chacun. Il nous a tenu en première mi-temps, ça va lui faire du bien. Avec son efficacité dans le but et notre travail, cela nous a permis d’arriver à la pause avec un but d’avance ».

La suite après cette publicité

Pau Lopez pas vraiment satisfait

Contre Brest, Pau Lopez, lui, l’a été. Il a préservé sa cage et les Olympiens se sont imposés deux buts à zéro. Il s’est d’abord imposé sur une tête de Le Douaron (15e) puis sur une frappe de Camara (28e). En seconde période, alors que les visiteurs dominaient globalement les débats, il a encore fait feu de tout bois. Il se détend à nouveau sur une tête de Mounié (57e) puis devant Mathias Pereira Lage (79e).

C’est en grande partie grâce à son gardien que l’OM s’est imposé et surtout a réussi un premier clean-sheet à l’Orange Vélodrome depuis novembre 2022 et l’Olympique Lyonnais. Pour autant, il n’était pas, lui-même, vraiment satisfait : « on doit encore s’améliorer, ils ont eu beaucoup de contre-attaques. Même en seconde période, on a mal commencé, mais on s’est repris. C’est important qu’on gagne, on est content pour les supporters et pour nous ».