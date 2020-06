Premier League : Newcastle assomme Sheffield United

En attendant le déplacement de Chelsea sur la pelouse d'Aston Villa (17h15, rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato) et surtout le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool (20h, également à suivre sur notre live commenté), Newcastle accueillait l'une des belles surprises de cet exercice 2019-2020 en Premier League, Sheffield United. Mais les hommes de Chris Wilder, d'ordinaire si solides défensivement mais réduits à 10 dès la 50e minute après l'expulsion de John Egan, ont coulé à St James' Park (3-0). La faute notamment à un très bon Allan Saint-Maximin.

Très actif tout au long de la rencontre et avant sa sortie à la 79e minute, le feu follet des Magpies a profité d'une boulette d'Enda Stevens pour ouvrir le score pour les locaux (55e, son 3e but de la saison en championnat). Matt Ritchie a ensuite fait le break pour Newcastle (69e) avant que Joelinton, auteur d'un match intéressant, n'enfonce définitivement le clou dans cette partie, à la réception d'un centre de Miguel Almiron (78e). Au classement, les joueurs de Steve Bruce (12es, 38 points) prennent le large sur la zone rouge et comptent désormais 11 longueurs d'avance sur le premier relégable (Bournemouth). Les Blades (7es, 44 points), tenus en échec par Aston Villa pour la reprise mercredi dernier, tournent au ralenti. Sheffield rate par ailleurs l'opportunité de s'emparer de la 5e place de Manchester United, mais est loin d'avoir dit son dernier mot dans la course à l'Europe dans cette Premier League.

