Olympique de Marseille - Montpellier HSC : les notes du match

Après une semaine marquée par la trêve internationale, l’OM accueillait Montpellier dans un Derby du sud de la France pour lancer la 29e journée de Ligue 1. L’objectif était simple pour les hommes de Tudor : renouer avec le succès au Vélodrome, puisqu’ils n’y ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 14 janvier dernier, contre Lorient (3-1). Mais contre une équipe héraultaise en pleine forme et sur trois victoires consécutives, la tâche a rapidement été compliquée, car Nordin, lancé par Wahi à la limite du hors-jeu, ouvrait le score et glaçait le Vélodrome (1-0, 12e). Les Olympiens ont bien réagi, mais se frottaient au bloc défensif du MHSC. Jusqu’à une main de Sakho dans la surface, entré à la place de Kouyaté en cours de jeu, signalée par le VAR. Guendouzi pouvait alors remettre les compteurs à zéro (1-1, 44e).

La suite après cette publicité

Tout était à refaire en seconde mi-temps, tandis que l’Olympique de Marseille insistait dans le camp adverse. Mais se découvrait également puisque Khazri s’offrait la meilleure occasion de la deuxième période, mais sa tête a échoué au ras du poteau gauche (66e). Les nombreuses offensives marseillaises s’enchaînaient et Sylla a sauvé in extremis le but de la victoire marseillaise, après un centre de Kolasinac (88e). Et les Orange et Bleu pouvaient repartir du Vélodrome avec le point du nul. Un point important, puisqu’ils enchaînent un septième match sans défaite et grimpent au 11e rang. En revanche, l’OM n’y arrive toujours pas au Vélodrome, avant un déplacement à Lorient. Les Phocéens (2e) restent à six points du leader parisien et risquent de se faire rattraper par Lens, si le club nordiste s’impose à Rennes demain.

À lire

OM - MHSC : le gros coup de gueule de Valentin Rongier

L’homme du match : Khazri (7) : le Tunisien s’est sublimé sur la pelouse du Vélodrome, offrant un début de rencontre de haute voltige balle au pied. Capable de faire la différence sur son couloir, il a su initier l’action du but après un rush solitaire depuis sa surface. Ses prises de balle ont toujours été intéressantes pour éliminer son vis-à-vis. En seconde période, même si moins visible dans le jeu, il a trop fermé son pied sur le centre de Mavididi (61e). Dans le dernier quart d’heure, il n’a pas lésiné sur les efforts pour densifier son couloir et bloquer les centres de Kaboré et Ünder.

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

Blanco (5) : titularisé pour la 5e fois de la saison, l’ancien gardien du Celta Vigo a livré une prestation appliquée. Souvent amené à relancer court et au pied en raison de ce que demande Tudor, il n’a pas donné la sensation d’être perturbé, même sous pression. Si le ver est déjà dans le fruit sur le but de Nordin (12e), il peut sûrement mieux boucher son premier poteau. Par la suite, il a rarement été sollicité et s’est montré rassurant sur le peu de sorties qu’il a eues à effectuer (31e, 84e);

Clauss (4) : pas convoqué lors du dernier rassemblement des Bleus, l’ancien joueur du RC Lens n’a pas vraiment justifié qu’il s’agissait d’une injustice. S’il a comme souvent été l’animateur de son couloir par ses montées à répétition, l’international français a rarement été escorté par la réussite dans ses choix (57e, 61e). Il n’est jamais non plus parvenu à régler la mire sur ses centres. (33e, 53e, 60e). Remplacé par Kaboré (76e) qui a lui aussi eu beaucoup de déchets sur ses centres.

Rongier (5) : aligné à droite de la défense à 3, le capitaine olympien a rendu une copie propre ce soir. Souverain dans sa zone, il a ankylosé plusieurs offensives montpelliéraines grâce à sa lecture souvent impeccable (6e, 27e, 30e, 37e). Malléable tactiquement, il a su jongler entre son rôle de premier relanceur et plusieurs projections intéressantes. Il s’est étonnamment effacé après son repositionnement dans le double-pivot marseillais, son poste naturel.

Gigot (3) : le natif d’Arles Avignon a souffert face à la vitesse de Wahi. Sur le but de Nordin, il laisse un trou béant dans son dos après une sortie assez hasardeuse sur Khazri (12e). Il a souvent été à la limite en étant l’auteur de plusieurs fautes inutiles, notamment lors des temps forts de son équipe (48e, 55e, 82e). A la relance, il n’a pas non plus toujours inspiré confiance.

Kolašinac (4) : après la sortie hasardeuse de Gigot, son équipe n’avait pas besoin qu’il se manque lui aussi sur le but de Nordin (12e), où son tacle n’est pas du tout maîtrisé. Défensivement, il a traversé de nombreux trous d’air et n’a pas donné la sensation d’être bien accordé avec Gigot et Tavares. Il doit être bien plus tranchant devant Mavididi qui part seul au but (64e). Une intervention en pompier de service (45+6e).

Tavares (6) : s’il n’a assurément pas le QI football le plus exacerbé du championnat, l’international espoir portugais est comme souvent difficilement blâmable sur son engagement et sa volonté. Souvent rattrapé par la maladresse qui l’escorte depuis des mois (11e, 28e 32e, 70e, 75e), il est l’auteur du centre qui débouche sur le penalty de son équipe (43e). En deuxième mi-temps, il a continué de s’époumoner dans les courses sans baisser en régime. Il n’est d’ailleurs pas loin d’être passeur décisif après une superbe inspiration (88e).

Guendouzi (5) : Laissé sur place par Khazri sur l’action du but montpelliérain, il a trouvé les ressources pour sortir la tête de l’eau après un début de rencontre laborieux. C’est d’ailleurs lui qui égalise sur penalty (42e). Auteur de jolies inspirations pour casser le premier rideau adverse (10e, 28e), il a néanmoins fait preuves d’imprécision technique dans le dernier tiers (16e, 29e). Son placement astucieux lui a permis de ratisser plusieurs ballons chauds (38e, 49e, 51e). Remplacé par Mbemba (59e) qui a multiplié les projections mais n’a pas été en réussite sur ses centres.

Veretout (5,5) : de retour en club après avoir passé la trêve internationale sur le banc des Bleus, le joueur formé à Nantes a apporté de la fraîcheur à son équipe. Auteur de plusieurs interventions précieuses (22e, 36e), il a sans cesse chercher à apporter de la vitesse et de la verticalité dans ses transmissions. Il s’est souvent projeté dans la surface adverse, mais a manqué de précision dans le dernier geste, à l’image de sa frappe complètement manquée (65e).

Malinovskyi (6) : omniprésent ce soir, l’Ukrainien a été à la baguette de toutes les offensives de son équipe. Sa créativité et sa qualité technique ont offert un vrai bol d’air frais à son équipe, et on a pu sentir par bribes la naissance de quelque chose avec Sanchez, son relais favori de la soirée. Il pourrait en revanche tenter plus souvent sa chance dans le dernier tiers, surtout lorsqu’on connaît sa qualité de pied. Défensivement, il a aussi été très utile par quelques retours précieux (32e, 48e). Remplacé par Payet (75e) , actif et menaçant par son jeu entre les lignes.

Sánchez (5) : forcé à décrocher pour exister, le Chilien n’a pas eu son influence habituelle sur la rencontre, manquant de relais à ses côtés, à l’exception de Malinovskyi. Auteur de plusieurs belles inspirations (13e, 27e, 67e, 74e), il n’a pas toujours parlé le même football que Vitinha, qui a souvent donné la sensation de se chercher dans les circuits offensifs. C’est en revanche lui qui provoque le penalty marseillais, et qu’il offre ensuite à Guendouzi (43e).

Vitinha (3) : titularisé pour la première fois depuis le 5 février dernier contre Nice, l’international espoir portugais s’est montré très actif, mais peu productif. S’il a fourni beaucoup d’efforts dans son rôle de premier rideau défensif, il a difficilement été trouvable dans la zone de vérité. Pourtant, Malivoskyi, Sanchez et Tavares ont souvent tenté de le trouver. Bien qu’il ait marqué cette semaine en sélection, son manque de confiance s’est deviné et a rejailli sur ses choix. Remplacé par Ünder (59e), remuant dès son entrée. Il aurait pu tromper Lecomte sur son centre-tir vicieux (73e)

Montpellier HSC