Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 27e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui trône en tête avec ses 36 buts en 26 matches. L'attaquant polonais n'a pas joué ce week-end pour cause de Coupe d'Allemagne. Il lui reste encore trois rencontres face au Borussia Mönchengladbach, Fribourg et Augsbourg pour améliorer son bilan.

Derrière lui, Paul Onuachu continue de grappiller. Le buteur nigérian vient d'atteindre la barre des 30 buts vendredi dernier face à Antwerp (victoire 3-2). Avec une nouvelle réalisation, le joueur de Genk compte donc 30 buts en 34 matches. Le podium est complété par Lionel Messi. L'attaquant argentin est en confiance actuellement. Buteur malgré la défaite 2-1 contre Grenade, il s'est offert lors d'un doublé contre le Valencia CF (victoire 3-2). Désormais doté de 28 buts en 32 matches, le natif de Rosario termine la saison en boulet de canon. Cela risque de ne pas être suffisant pour dépasser Robert Lewandowski mais il devrait atteindre la marque des 30 buts. Son principal rival Cristiano Ronaldo suit à la 4e position. Auteur d'un doublé en fin de match pour permettre à la Juventus de battre l'Udinese (2-1), le Portugais améliore son bilan pour atteindre 27 buts en 30 matches.

Erling Braut Håland et Kylian Mbappé restent bloqués

En cinquième position, on retrouve Erling Braut Håland. Blessé, le Norvégien n'a pas joué la demi-finale de Coupe d'Allemagne contre Holstein Kiel (victoire 5-0). Il dispose de 25 buts en 26 matches de Bundesliga. Il devrait faire son retour samedi contre le RB Leipzig. Kylian Mbappé arrive en sixième place avec 25 buts en 29 matches. Blessé, le natif de Bondy n'a pas participé à la victoire du PSG contre Lens (2-1). Il devance de quelques minutes André Silva. Le buteur portugais de l'Eintracht Francfort dispose de statistiques similaires et n'a pas joué ce week-end pour cause de Coupe d'Allemagne. Patson Daka suit en huitième position. En milieu de semaine, le Zambien est resté muet suite au match nul contre Wolfsberg (1-1). Ce samedi, il n'a pas marqué également en finale de Coupe d'Autriche contre LASK (victoire 3-0). Patson Daka reste bloqué à 24 buts en 24 matches.

Neuvième, Georgios Giakoumakis n'a rien pu faire lors de la large déconvenue du VVV-Venlo contre l'Heracles Almelo (4-0). En difficulté comme son club, le Grec reste bloqué à 24 buts en 28 matches. Enfin, on retrouve Karim Benzema à la 10e place. Muet contre Osasuna (victoire 2-0), il dispose cependant de 21 buts en 30 matches.Il devance Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku et Aaron Boupendza (Hatayspor) pour quelques minutes tandis que le Français Thomas Henry (Louvain) comptabilise aussi 21 réalisations. Gianni Bruno (Zulte Waregem), Mohamed Salah (Liverpool), Gerard Moreno (Villarreal) et Wout Weghorst (Wolfsbourg) suivent avec 20 buts. Ciro Immobile (Lazio), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Simy (Crotone), Wissam Ben Yedder (Monaco), Cyle Larin (Besiktas), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Luis Muriel (Atalanta), Sardar Azmoun (Zenit) et Luis Suarez (Atlético de Madrid) peuvent se targuer de leurs 19 réalisations.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 36 buts en 26 matches (2193 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 30 buts en 34 matches (2679 minutes)

3) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 28 buts en 32 matches (2752 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 27 buts en 30 matches (2553 minutes)

5) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 25 buts en 26 matches (2230 minutes)

6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 25 buts en 29 matches (2220 minutes)

7) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 25 buts en 29 matches (2503 minutes)

8) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 24 buts en 24 matches (1699 minutes)

9) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 28 matches (2411 minutes)

10) Karim Benzema (33 ans/France/Real Madrid) - 21 buts en 30 matches (2555 minutes)