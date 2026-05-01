Pep Guardiola sur PSG-Bayern : «les coaches ne sont pas bons… Des joueurs de merde vraiment…»
C’était l’une des images de la semaine. Alors que tout le monde du football était en train de suivre la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Pep Guardiola a préféré se rendre à Stockport afin d’assister au match de League One entre Stockport et Port Vale.
Présent ce vendredi en conférence de presse, l’Espagnol a été invité à expliquer son choix surprenant. Et sa réponse en a fait sourire plus d’un. « La veille, j’ai regardé le calendrier, j’ai vu le PSG et le Bayern Munich et je me suis dit : «wouah, quel match catastrophique». Les coaches ne sont pas bons, Luis (Enrique) Vinny (Kompany)… Des joueurs de merde vraiment… Je suis amoureux du football anglais, et j’ai décidé d’aller à Stockport. La saison prochaine, quand le Bayern Munich affrontera mon ancienne équipe, je serai devant mon canapé. », a-t-il déclaré non sans ironie.
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