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Ligue des Champions

Pep Guardiola sur PSG-Bayern : «les coaches ne sont pas bons… Des joueurs de merde vraiment…»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

C’était l’une des images de la semaine. Alors que tout le monde du football était en train de suivre la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Pep Guardiola a préféré se rendre à Stockport afin d’assister au match de League One entre Stockport et Port Vale.

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Présent ce vendredi en conférence de presse, l’Espagnol a été invité à expliquer son choix surprenant. Et sa réponse en a fait sourire plus d’un. « La veille, j’ai regardé le calendrier, j’ai vu le PSG et le Bayern Munich et je me suis dit : «wouah, quel match catastrophique». Les coaches ne sont pas bons, Luis (Enrique) Vinny (Kompany)… Des joueurs de merde vraiment… Je suis amoureux du football anglais, et j’ai décidé d’aller à Stockport. La saison prochaine, quand le Bayern Munich affrontera mon ancienne équipe, je serai devant mon canapé. », a-t-il déclaré non sans ironie.

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