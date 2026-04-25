Le FC Nantes risque de terribles conséquences en cas de descente en Ligue 2

La situation du FC Nantes est désespérée. 17e avec 5 points de retard sur Auxerre le barragiste, et 9 sur Nice, le premier non relégable à 4 journées de la fin, les motifs d’espoir sont minces. Dès dimanche, c’est le derby à Rennes, face à une équipe en pleine bourre, puis il faudra recevoir l’OM et se rendre à Lens, avant un dernier match à La Beaujoir contre Toulouse. Si Anthony Lopes a tenu un discours volontaire après la défaite contre le PSG, Vahid Halilhodizic ne se fait lui plus guère d’illusions. Le technicien venu jouer les pompiers de service n’était déjà pas optimiste à son arrivée. Un successeur devra lui être trouvé d’ailleurs. Il faut se rendre à l’évidence et commencer à anticiper la suite, la probable relégation en Ligue 2 la saison prochaine.

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Celle-ci aura de lourdes conséquences d’après les informations de Ouest-France. Il faudra tout repenser, le budget et la masse salariale. Celle-ci doit baisser d’au moins 20 %, soit le plancher autorisé par une relégation, mais dans le cas du club, une réduction comprise entre 40 et 60 % est à l’étude. Évidemment, cela nécessite de redessiner l’effectif qui devrait subir un très large lifting. Sur les trois gardiens actuels de l’effectif, seul le 3e dans la hiérarchie, Alexis Mirbach, possède encore un contrat avec les Canaris (2028). Anthony Lopes dispose d’une option de prolongation mais à condition de se maintenir en Ligue 1. Patrik Carlgren arrive lui en fin de bail.

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10 joueurs en fin de contrat

Pour la défense, il faut là aussi regarder les joueurs dont l’échéance se termine. Nicolas Cozza, Abakar Sylla et Frédéric Guilbert sont dans cette situation. Selon les informations de Ouest-France, le dernier cité pourrait tout de même se voir proposer une prolongation. Arrivés respectivement cet hiver et l’été dernier, Deiver Machado et Uros Radakovic vont s’en aller. Malgré leur contrat qui va au-delà du 30 juin, ils ont tous les deux une clause leur permettant de partir en cas de relégation. Cela semble également compliqué pour Chidozie Awaziem (2028). Il pourrait rester mais à condition de baisser drastiquement son salaire, lui qui fait partie de la fourchette haute de la grille salariale.

A part Sekou Doucouré (2027) et Kevin Amian (2028), les autres défenseurs risquent tous de quitter le navire. Ali Yousuf (2028) est courtisé. Fabien Centonze (2027) dispose toujours d’une certaine cote et la vente de Tylel Tati, malgré sa prolongation jusqu’en 2030, permettra de renflouer les caisses. Il ne sera pas le seul formé au club sollicité. Bahmed Deuff (2029), Louis Leroux (2030) et Dehmaine Tabibou (2030) ne manqueront pas d’offre cet été, reste à savoir quelle sera leur volonté et celle de la direction, guidée par les impératifs économiques. Prêtés, Cabella va retourner à l’Olympiakos et Kaba à Lecce. Coquelin est lui en fin de contrat. Cela semble également difficile de conserver Ibrahima Sissoko (2028), recruté 2 M€ cet hiver, et Johann Lepenant (2029).

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Les jeunes attirent

Sur le front de l’attaque, Amady Camara et Youssef El Arabi vont partir en juin à la fin de leur bail. Mostafa Mohamed (2027), régulièrement annoncé sur le départ, risque de voir son vœu être exaucé. Encore faut-il avoir des offres. Attaqué par la Real Sociedad pour Herba Guirassy en janvier, Nantes sera cette fois favorable à une vente qui pourrait lui rapporter gros. Matthis Abline (2028) a lui aussi fait l’objet de belles offres l’été dernier et ce sera à nouveau le cas cet été. En revanche, le prix de 40 M€ exigé par Kita l’an passé va prendre un sérieux coup dans l’aile. Ignatius Ganago (2027) est finalement le seul à pouvoir s’imaginer rester la saison prochaine. Certains prêtés pourront en être comme Jean-Kevin Duverne (La Gantoise, 2027), Lamine Diack (Sion, 2027) et Yassine Benhattab (Reims, 2028). Alban Lafont est un cas moins limpide. Il n’y a pas d’option d’achat dans son prêt au Panathinaïkos. Le gardien pourrait revenir mais au prix d’une réduction de salaire considérable.