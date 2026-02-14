Menu Rechercher
Rennes : Habib Beye lourdement insulté après la victoire face au PSG

Rennes 3-1 PSG

À l’issue d’un succès de prestige face au PSG (3-1), les joueurs du Stade Rennais se sont dirigés vers le virage rennais pour saluer leurs supporters et célébrer cette victoire historique lors de la première de Sébastien Tambouret à la tête de l’équipe. Un moment fort qui a mis en avant la solidarité et la détermination du groupe breton, capable de résister et de punir les erreurs d’un PSG maladroit offensivement. Avec ce succès, Rennes remonte au 5e rang.

Kévin Morand
🎤 Le message du RCK aux joueurs : « Ce soir, il y en a un chez lui, il doit se retourner ! Beye est parti, maintenant c’est que nous. Beaucoup le pense, en interne aussi… Désolé pour lui, mais à un moment faut savoir fermer sa gueule. » #SRFC
📹 TikTok : Nalepfoot
Le « Roazhon Celtic Kop » a pris Habib Beye en grippe à l’issue de la rencontre, devant l’ensemble des joueurs du Stade Rennais. Les supporters n’ont pas mâché leurs mots et ont tenu à faire passer un message clair à l’ancien entraîneur : « ce soir, il y en a un chez lui, il doit se retourner ! Désolé pour lui, mais à un moment il faut savoir fermer sa gueule ! Beye est parti, maintenant c’est que nous. » Le message est passé…

