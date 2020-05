OGC Nice : Walter Benitez va prolonger de trois ans

Walter Benitez (27 ans) sera bel et bien niçois la saison prochaine. Alors qu'il se retrouve en fin de contrat au 30 juin, le quotidien L'Équipe rapporte que l'Argentin et les dirigeants de l'OGCN se sont mis d'accord sur une prolongation. Celle-ci devrait être de trois ans, soit jusqu'en juin 2023. Patrick Vieira avait qualifié son dernier rempart de « grand gardien » et peut être satisfait de le conserver.

Il faut dire que le coach des Aiglons aura grandement besoin de lui. L'exercice 2020/2021 s'annonce intense du côté du Gym avec une participation à la Ligue Europa (sauf si les finales de Coupes se jouent et que le PSG perd les deux) suite à la 5e place décrochée cette saison. Arrivé de Quilmes (Argentine) en 2016, Walter Benitez entamera une cinquième saison sous le maillot de l'OGC Nice.