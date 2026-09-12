Le Bayern Munich défend Michael Olise après son interview polémique

Le rectangle vert est le terrain d’expression favori de Michael Olise, la zone mixte et les interviews d’après-match un peu moins. L’international tricolore l’a encore prouvé cette semaine au sortir d’une victoire en Ligue des Champions avec le Bayern Munich face à Bodo Glimt (5-0). Interrogé sur sa performance ponctuée de deux buts et d’une passe décisive, l’ailier bavarois s’était contenté de réponses expéditives, parfois interprétées comme un manque de respect par un certain nombre d’internautes. «Je ne sais pas. Je tire, ça entre ou ça n’entre pas. Je ne suis pas le seul à marquer des buts», avait-il répondu à un journaliste l’interrogeant sur son superbe but. Preuve de l’ampleur prise par la séquence : Vincent Kompany et son directeur sportif Max Eberl ont dû s’exprimer sur le sujet ce samedi lors d’une conférence de presse.

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«Michael Olise est quelqu’un qui veut jouer au football. Le hors terrain, ce n’est pas vraiment son truc. On l’avait déjà vu lors de sa présentation il y a deux ans. Toutes les personnes ne se ressemblent pas. La couverture médiatique est énorme, mais sur les réseaux sociaux et TikTok, par exemple, on le célèbre pour ça. Les jeunes peuvent plus s’identifier à ça que nous. Pour nous, le plus important, c’est qu’il montre ce qu’il sait faire sur le terrain. Et il le fait brillamment. Il a obtenu le titre d’homme du match 3 fois en 5 matchs. Je préfère mille fois ça », a exprimé Eberl. Vincent Kompany a aussi évoqué le sujet : «est-ce que vous pensez que le journaliste qui a fait l’interview avec Michael est mécontent qu’elle soit devenue virale ? Si tout le monde répond comme moi, rien ne deviendra jamais viral. Je peux vous assurer qu’aucun sponsor et aucun journaliste ne parle en mal des manières de Michael On ne devrait pas tout mélanger.»