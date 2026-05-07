Kylian Mbappé est accusé de se ménager pour la Coupe du Monde

La fin de saison de Kylian Mbappé est au cœur de tous les débats. En effet, l’attaquant tricolore est actuellement à l’infirmerie. Blessé depuis fin avril avec le Real Madrid, le buteur a tout de même eu l’occasion de reporter un de ses examens hier, puisque sa récupération se déroulerait dans de bonnes conditions. Seulement, sa présence pour le Clásico face au FC Barcelone reste encore incertaine. Sur la Cadena SER, le journaliste Javier Herráez a notamment expliqué qu’un dernier test devrait permettre de déterminer si l’attaquant est en mesure de voyager avec le groupe avant la rencontre prévu dimanche. « S’il ne s’entraîne pas avec le reste de ses coéquipiers, ce n’est pas seulement qu’il ne sera pas titulaire, c’est peut-être qu’il ne voyagera même pas. On va voir s’il foule la pelouse un moment, mais sinon il ne pourrait ne même pas faire le déplacement ».

La suite après cette publicité

De son côté, pour Antonio Romero, cette gestion du dossier Mbappé s’explique surtout par la volonté du joueur de 27 ans d’arriver dans les meilleures conditions possibles pour la Coupe du Monde 2026 cet été, et là encore, son choix pourrait alimenter les tensions dans la capitale espagnole. « Je pense que Mbappé gère son physique depuis un moment afin d’arriver dans les meilleures conditions possibles à la phase finale du Mondial. Il faut se rappeler qu’à l’Euro, il a eu de la malchance avec son nez cassé et qu’il a été critiqué dans son pays parce qu’il n’a pas pu être le leader attendu. Je crois qu’il ne veut pas revivre cela. Puis, je n’imagine pas un joueur comme Kylian Mbappé manquer un Clásico à ce moment de la saison. Son image est aussi en jeu. S’il manque ce match, attention à la perception des supporters », a détaillé le journaliste.