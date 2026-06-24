Coupe du Monde 2026 : la Colombie s’impose face à la RD Congo et file en 16es

Il y a eu Vozinha contre l’Espagne, Eloy Room contre l’Équateur, et on a longtemps cru qu’il y aurait Lionel Mpasi face à la Colombie. Dans le sillage des gardiens en état de grâce lors de cette Coupe du Monde, le portier du Havre a failli permettre à son pays, la République Démocratique du Congo, de récolter le deuxième point de son histoire dans la compétition. Il aura tenu sous les coups de boutoir colombiens jusqu’à la 76e minute et ce but de la victoire de Daniel Muñoz (76e, 1-0).

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Avant ça ? 7 arrêts, et pas des plus simples. Il avait lancé son match en repoussant une frappe colombienne à bout portant (5e), puis devant James Rodriguez (10e), Luis Diaz (16e), et Puerta (19e). Malgré une ligne de cinq très resserrée, la même que face au Portugal (Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku), les Léopards souffraient plus qu’ils n’inquiétaient leur adversaire. À la pause, ils n’avaient toujours pas cadré le moindre tir.

La RD Congo devra battre l’Ouzbékistan pour rejoindre les 16es

La coupure ne refroidissait pas Mpasi, toujours aussi monstrueux au retour des vestiaires. L’ancien gardien du PSG réalisait un nouvel arrêt exceptionnel de la jambe devant Luis Diaz (51e), incrédule. L’attaquant du Bayern Munich n’était pas vraiment aidé, James Rodriguez et Luis Suarez se signalant plus par leur maladresse que par leurs exploits à côté de lui. La différence allait finalement se faire après la pause fraîcheur. Après s’être vu refuser un but en première période pour hors-jeu (7e), le défenseur de Crystal Palace, Daniel Muñoz, trompait la vigilance de Mpasi.

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Décalé sur le côté droit par Quintero, il trompait le portier havrais en fermant malicieusement son pied au premier poteau (1-0, 76e). Dans la même configuration que face au PSG lorsqu’il avait mystifié Marquinhos avant de fusiller Safonov cette saison, Luis Diaz pensait ensuite faire le break (81e). Il était finalement hors-jeu. La seule alerte congolaise du match était une frappe de l’entrant Mbuku, mais sa tentative était repoussée par Vargas dans les arrêts de jeu (90+1e). A l’arrivée, cette victoire colombienne est méritée. Les Cafeteros s’assurent une place en 16es de finale, et joueront une finale pour la première place face au Portugal. La RD Congo devra absolument battre l’Ouzbékistan lors de la dernière journée pour passer la phase de groupe pour la première fois de son histoire.