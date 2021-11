EdF : Noël Le Graët pense déjà à Zinedine Zidane

Dans un entretien accordé à l'AFP, le président de la FFF, Noël Le Graët, a indiqué qu'il attendrait la décision de Didier Deschamps à l'issue de la Coupe du monde 2022, soit la fin du contrat de l'actuel sélectionneur des Bleus, avant de parler d'un nouveau sélectionneur. «Je lui ai dit que malgré notre habitude de le prolonger avant chaque compétition, on ne le fera pas. Il m'a répondu que de toute façon, il aurait refusé et qu'on se reverra après la Coupe du monde. Cela s'est passé en toute amitié (...) Je l'apprécie tellement. On ne peut pas dire que la décision lui appartiendra, mais pas loin. Je crois que la fidélité en Didier a payé», a-t-il expliqué.

Avant d'évoquer la piste de Zinedine Zidane, pourtant ciblé par Manchester United et le PSG. «Imaginons que Didier me dise qu'il arrête ou qu'il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s'il est libre (...) Pour diriger l'équipe de France, il faut une sacrée envie. Si tu le fais par calcul, ce n'est pas forcément le bon système. On vient de se qualifier pour la Coupe du monde, donc ce n'est pas le moment de parler de succession.» Le Champion du monde 1998 semble avoir la porte ouverte pour succéder à DD...