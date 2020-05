L1, PSG : la réaction de Neymar au sacre

Le PSG a été sacré champion de France après la fin de saison prématurée du championnat de Ligue 1. Plusieurs joueurs parisiens ont réagi sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de Neymar. La star brésilienne, confinée à son domicile au Brésil, a tenu à féliciter l'ensemble du club via une publication Instagram.

« Encore un championnat de Ligue 1... Heureux d'être champion ! Félicitations à tous mes coéquipiers et au staff du PSG », a-t-il écrit. La photo publiée par l'ancien joueur du FC Barcelone met en avant ses statistiques individuelles en championnat. Neymar a pris part à 15 matches de Ligue 1 et a inscrit 13 buts. Une performance qui le place à la quatrième place du classement des buteurs dominé par Kylian Mbappé. Il a également délivré six passes décisives.