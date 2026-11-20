Senny Mayulu vient de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Appelé pour la première fois en équipe de France lors de cette trêve internationale, le milieu offensif du PSG a également pu effectuer ses premiers pas sous le maillot des Bleus. Une belle récompense pour le Parisien, qui continue de progresser sous les ordres de Luis Enrique malgré une concurrence particulièrement relevée dans la capitale. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Nice, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs salué cette première convocation, tout en assurant qu’elle ne changerait rien à sa gestion du joueur. « Pour moi, ça ne change rien. Les décisions des sélectionneurs ne changent rien à ce que je pense de Mayulu. C’est particulier pour lui, car il a su surmonter le fait de ne pas être dans l’équipe pendant un ou deux matchs. C’est une nouvelle situation pour les joueurs. Il a montré son caractère et sa capacité à surmonter ça. Je n’ai aucun problème à prendre des décisions et à changer d’opinion si je vois qu’il s’est amélioré et qu’il a élevé son niveau. Je suis content qu’il soit en équipe de France, mais je ne suis pas conditionné. J’étais content et excité quand j’ai appris ça. Il a joué un peu, mais il l’a bien fait », a expliqué le technicien parisien.

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Luis Enrique en a également profité pour revenir sur le profil particulièrement polyvalent de son jeune joueur, capable d’évoluer à plusieurs postes depuis son intégration dans le groupe professionnel. Mais pour l’ancien coach du Barça, c’est bien dans le secteur offensif que Mayulu peut exprimer pleinement ses qualités. « Au début, c’était difficile de savoir quel était son poste, mais il peut jouer partout. Pour moi, c’est davantage un joueur qui doit évoluer parmi les trois attaquants. Il peut jouer latéral ou milieu, mais je pense qu’en tant qu’attaquant, il peut frapper du pied droit comme du pied gauche. C’est un joueur très fort, avec du caractère, un physique particulier et une mentalité très forte », a-t-il ajouté. Une belle marque de confiance pour le jeune international français, qui devra désormais confirmer cette progression avec le PSG.