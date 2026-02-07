Ligue 1: Brest met fin à la série de 12 matchs sans défaite de Lorient

Le Stade Brestois a mis un terme à la belle dynamique de Lorient ce samedi après-midi au stade Francis-Le Blé. Solides et patients, les hommes d’Éric Roy ont frappé en seconde période pour s’imposer (2-0) et faire tomber une équipe lorientaise qui restait sur 12 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1. Longtemps cadenassée, la rencontre a basculé au retour des vestiaires grâce à Romain Labeau Lascary (50e), avant que Ludovic Ajorque ne scelle le succès brestois en fin de match (77e). Une victoire maîtrisée dans ce petit derby breton, qui confirme la solidité des Ty’Zefs à domicile.

La suite après cette publicité

Pour Lorient, ce revers met fin à une série impressionnante qui n’avait plus été interrompue depuis le 2 novembre, lors d’une défaite à Lens. Un symbole cruel pour les Merlus, qui verront se dresser le SCO sur leur route dimanche prochain… en Bretagne. Après ce coup d’arrêt, la formation d’Olivier Pantaloni devra vite digérer cette défaite et réagir, sous peine de voir la dynamique positive des derniers mois définitivement s’éroder. Avec cette défaite, Lorient perd l’occasion de monter provisoirement à la 7ème position.