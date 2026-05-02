Nantes : Vahid Halilodzic ne veut toujours pas croire au maintien

Vahid Halilodzic est définitivement l’un des personnages de Ligue 1. Arrivé il y a quelques semaines pour essayer de relever le FC Nantes, le coach de 73 ans a expliqué à maintes reprises qu’il voyait ce maintien comme une mission impossible. Ce samedi, la grosse victoire face à l’OM (3-0) a de quoi redonner des espoirs aux Canaris, qui reviennent à deux points de l’AJ Auxerre, barragiste. Après la rencontre, l’ancien attaquant a expliqué que le maintien des Nantais était encore loin d’être acquis. Après une blague envers Souleymane Diawara, Halilodzic a expliqué, à Ligue 1+, que son équipe avait créé un tout petit espoir ce samedi avec le succès contre Marseille :

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«J’ai regardé la télé il y a quelques jours, ils disaient que Vahid était un mauvais coach. C’est lui (il pointe du doigt Souleymane Diawara) qui a dit ça. Je ne peux pas dire…(rires). Tu as un peu raison, c’était mission impossible, même maintenant. On a créé un tout petit espoir aujourd’hui, je ne veux pas que mes joueurs entendent ça. C’est une folie de venir à ce stade de la saison. Je vais vous dire franchement, on a raté peut-être quelque chose d’exceptionnel. A chaque match, même à Paris, on n’a pas été ridicules. A chaque fois, on a failli gagner. On ne marque pas assez, au moment où je suis venu, c’était mission impossible. Malgré les mauvais résultats, il y a une bonne ambiance et une belle relation entre les joueurs. Ils sont presque trop gentils. L’ambiance est bonne. Je ne vais pas regarder Auxerre. Tout est possible, le succès se prépare. Aucun cadeau nous sera fait. On ne sait jamais. Il faut avoir confiance en nous. On va essayer même contre Lens pour faire la surprise. Pourquoi je ne regarde pas Auxerre ? Je préfère attendre le résultat à la fin.»