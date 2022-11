PSG : Christophe Galtier prévient ses internationaux avant le Mondial

La suite après cette publicité

Alors que le Paris Saint-Germain affronte Auxerre (dimanche, 13h) à l'occasion de la dernière journée de championnat avec le coup d'envoi de la Coupe du monde, Christophe Galtier était, ce vendredi matin, présent en conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui de faire le point sur les forces en présence, alors que de nombreux internationaux sont attendus en forme par leur sélection respective.

« Ma porte est toujours ouverte; Ils savent qu'ils peuvent venir échanger tout le temps. Je ne serais pas surpris qu'un joueur vienne me voir et me dise qu'il appréhende le dernier match. J'ai l'obligation de monter une équipe très compétitive face à Auxerre. S'il y a une forte retenue, je serai attentif aux remarques de mes joueurs. Je ne ménage personne. Aucun joueur n'est venu me dire qu'il ne souhaitait pas jouer ou qu'il avait une crainte de faire ce dernier match », a ainsi expliqué le coach parisien aux médias.

