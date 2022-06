Liverpool s’intéresse de près à Otávio

Selon le Mirror, Liverpool serait intéressé par le milieu du FC Porto, Otávio. La formation portugaise s’attendrait même à recevoir prochainement une offre d’environ 40 millions d’euros de la part des Reds pour le Portugais de 27 ans. L’international lusitanien (7 sélections) est également pisté par Leeds United, qui a déjà fait une offre de 30 millions d’euros qui a été refusée par les Dragons.

Selon le journal britannique, les prochains jours devraient être décisifs pour l’avenir du milieu droit portugais, dont le contrat avec Porto court jusqu’en juin 2025 et dont la clause libératoire est fixée à 60 millions d’euros. Le club portugais serait cependant prêt à négocier et à libérer son joueur pour environ 45 millions d’euros. Israel Oliveira, l’agent du joueur, serait actuellement en Angleterre pour tenter de conclure un accord. La saison dernière Otávio a disputé 49 matches avec Porto, inscrit cinq buts et délivré 14 passes décisives.