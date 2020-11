OM - FC Nantes : les compositions probables

La suite après cette publicité

Depuis le 6 novembre et sa victoire contre le Racing Club de Strasbourg, l'Olympique de Marseille n'avait plus joué en Ligue 1 à cause de la trêve internationale et du report de son match contre l'OGC Nice. Mais ce samedi après-midi, à l'Orange Vélodrome, le club phocéen va rejouer en championnat, lors de la réception du FC Nantes (17h). Un match ô combien important pour la formation marseillaise.

Auteur d'un bon début de saison en championnat (5 victoires, 3 nuls, 1 défaite), l'OM vit cependant un cauchemar en Ligue des Champions avec quatre revers en autant de matches dont le dernier mercredi face au FC Porto (0-2), portant la série à treize défaites de rang en C1, une triste première. Une réaction immédiate est donc attendue. Pour ce faire, André Villas-Boas devrait partir sur un 4-3-3 avec Mandanda dans le but et une défense composée de Sakai, Alvaro, Caleta-Car, resté sur le banc en C1, et Amavi.

Benedetto et Payet de retour dans le XI ?

Pour l'entrejeu, le coach portugais devrait faire confiance à Rongier, Kamara et enfin Cuisance. Enfin, pour l'animation offensive, AVB pourrait revenir à du classique avec Thauvin côté droit et Payet à gauche, et enfin Benedetto en attaque, alors que Germain avait été titularisé en coupe d'Europe. Côté nantais, Christian Gourcuff pourrait partir sur un 4-4-2 à plat.

Devant le gardien Lafont, les défenseurs Corchia, Girotto, Pallois et Fabio devraient prendre place. Avec le double pivot composé d'Abeïd et Chirivella, Louza et Blas pourraient débuter dans les couloirs. Enfin, Coco et Kolo Muani pourraient être alignés sur le front de l'attaque nantaise.