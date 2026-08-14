Real Madrid : Kylian Mbappé fait une grande promesse

De retour à Valdebebas après avoir profité de vacances bien méritées, Kylian Mbappé (27 ans) a les dents qui rayent le parquet. Le Français est très motivé et veut remporter des titres majeurs, lui qui veut passer un cap avec le Real Madrid. Il s’est confié au micro de Real Madrid TV. « Je suis très heureux de revenir. C’est très positif d’avoir un entraîneur comme José Mourinho, qui sait gagner et qui sait donner une direction claire. Chaque joueur est ravi d’avoir un entraîneur qui sait où il va, et c’est très positif pour nous. »

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« Cette année, nous allons gagner des titres, je suis sûr que nous allons à nouveau gagner. Je sens que cela va se produire, l’équipe a de l’envie et nous allons rester concentrés tout au long de l’année. (…) C’est le moment pour avancer d’un pas et remporter des trophées. Pour moi, rejoindre le Real Madrid a toujours été un rêve, et maintenant, être ici est un rêve. Je sais à quel point j’ai de la chance d’être ici. Maintenant, nous devons gagner. » Le message est plutôt clair.