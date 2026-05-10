CdF (F) : l’OL Lyonnes écrase le PSG et remporte le titre

Tout juste qualifiée en finale de Ligue des Champions, l’OL Lyonnes a poursuivi sa bonne dynamique ce dimanche à Valenciennes, pour remporter la Coupe de France féminine. Trois ans après son dernier sacre dans la compétition, le club rhodanien a largement dominé le Paris Saint-Germain et décroche ainsi la onzième Coupe de France de son histoire, au terme d’une finale où il n’y aura pas eu de suspense. Car les Lyonnaises ont accéléré brutalement en première période grâce à Melchie Dumornay pour l’ouverture du score.

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Puis, un doublé de Vicki Becho a permis de conforter l’avance des Lyonnaises, intenable face à une défense parisienne dépassée. Malgré une réaction du PSG en seconde période avec un but de Merveille Kanjinga, Lindsey Heaps a définitivement scellé le succès lyonnais (4-1, 74e). Déjà victorieuses de la Coupe de la Ligue, les joueuses de l’OL rêvent désormais d’un quadruplé historique avec les play-offs de Première Ligue à jouer dès samedi prochain, où le PSG sera encore en lice, et surtout une finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone à venir.