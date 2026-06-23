CdM 2026 : Jérémy Doku va revenir dans l’équipe belge face à la Nouvelle-Zélande

Alors que son fils Praise vient tout juste de naître, Jérémy Doku (24 ans) a alimenté les débats au cours des derniers jours. L’ailier belge a quitté le rassemblement pour être présent à la naissance de son fils. Peu avant le match nul 0-0 contre l’Iran, il avait appris que sa conjointe Shireen était proche d’accoucher et il s’est envolé pour Londres alors qu’il était de toute façon forfait pour le match suite à une infection respiratoire.

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En concertation avec sa fédération et les membres de la sélection, il s’est ensuite envolé pour l’Angleterre selon The Telegraph. Participant pleinement à ce joli moment, il rejoindra l’équipe de Belgique à Seattle ce mardi soir. Ainsi, il ne manquera pas la dernière rencontre de la phase de poules de son équipe contre la Nouvelle-Zélande qui est prévue à 5h samedi (heure française), soit vendredi soir aux États-Unis.