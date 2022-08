Accord entre Chelsea et Aston Villa pour Carney Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka (18 ans) est tout proche de rejoindre Chelsea. Révélé cette saison avec Aston Villa et auteur de 14 apparitions en Premier League (1 passe décisive), le milieu de terrain fait l'objet de négociations entre les deux clubs. Un accord a même été trouvé, alors que le joueur ne souhaitait pas prolonger un contrat courant jusqu'en 2023.

«Aston Villa et Chelsea peuvent confirmer que les clubs sont parvenus à un accord pour le transfert permanent de Carney Chukwuemeka. Le jeune joueur de 18 ans a été autorisé à se rendre à Londres pour discuter des conditions personnelles et passer un examen médical», indique le communiqué des Blues. L'international anglais U19 avait un temps été suivi par le PSG.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.