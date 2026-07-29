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Premier League

Le président de Toulouse sort du silence sur le transfert de Methalie à Sunderland

Par Jordan Pardon
1 min.
mETHALIE @Maxppp

Révélation toulousaine de la saison dernière (30 matchs, 2 buts, 2 passes décisives), Dayann Methalie suscite de nombreux intérêts sur le marché. D’après les récentes informations de RMC, le latéral gauche de 20 ans se serait mis d’accord avec Sunderland pour un transfert cet été. Le club anglais doit maintenant en trouver un avec le TFC, comme l’a rappelé le président toulousain, Olivier Cloarec, ce mercredi dans l’After.

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«Dayann fait partie des joueurs très sollicités cet été, il y a des discussions avec Sunderland, Dayann attise aussi l’intérêt d’autres clubs, on discute avec Sunderland mais il n’y a pas encore d’accord. On doit discuter avec Sunderland depuis 3 ou 4 semaines, le montant de départ est donc fixé depuis trois semaines ou un mois. Dayann, c’est comme Emersonn, c’est un joueur sur qui on compte absolument sur le projet de cette année avec des durées de contrat conséquentes (2030 pour Methalie) , mais le marché fait que quand vous arrivez à un certain montant, ne pas vendre le joueur serait une faute de gestion.»

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